Прошедших диспансеризацию россиян будут ставить на учет — Голикова

Москва, 24 декабря. Всех россиян, прошедших диспансеризацию или профосмотр будут ставить на учет, чтобы врачи могли вести наблюдение за ними. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Диспансеризация и профосмотры не будут просто заканчиваться ничем. Граждан в обязательном порядке будут ставить на учет c дальнейшим ведением больного, чего в принципе раньше не делалось»,— заявила Голикова.

По ее словам, контролировать это нововведение будет Фонд обязательного медицинского страхования. Она подчеркнула, что в настоящий момент проект находится на стадии разработки.

Вице-премьер России также подчеркнула, то с 2020 года в России будут предусмотрены дополнительные скрининги взрослого населения. Она заявила, что рассматриваются различные предложения по реализации этого вопроса.