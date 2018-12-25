Губернатор мексиканского штата Пуэбла погибла при крушении вертолета

Мехико, 25 декабря. Губернатор мексиканского штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо погибла в этот понедельник. Как сообщают местные СМИ, ее вертолет потерпел крушение.

Сообщается, что Алонсо летела в вертолете со своим мужем, сенатором Рафаэлем Морено Валье, который ранее тоже занимал должность губернатора этого штата. По предварительным данным, он также погиб в аварии.

Об инциденте с вертолетом губернатора ранее сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. В своей речи он отдал распоряжение правительству немедленно принять меры в связи со сложившейся ситуацией.

Напомним, что Алонсо заняла свой пост 14 декабря. Она представляла Партию национального действия.