«Так мы торгуем, или мы воюем?»: эксперт возмутился попытками Украины обвинить РФ в прекращении транзита газа

Киев, 25 декабря. Украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский возмутился попытками Украины обвинить РФ в прекращении транзита газа, заявив что ответственность за него несет Киев, а не Москва. Заявление специалист сделал в эфире украинского телевидения.

Землянский назвал маршрут поставок российского газа в Европу вопросом выгоды и денег и отметил, что Украина по какой-то причине высказывает свою позицию по нему в «обертке политизации». Эксперт напомнил, что газ является товаром, а покупатель всегда выберет тот вариант логистики, который сделает его дешевле. Даже первый «Северный поток» оказался на 30% дешевле украинского транзита, отметил он. Поэтому в случае с «Северным потоком — 2» выбор всегда будет в пользу проекта.

Специалист подчеркнул, что кроме политических заявлений Украина не делает ничего для сохранения транзита газа и соответствующих доходов, хотя действие контракта между странами должно завершиться 1 января 2020 года, и времени остается все меньше. Землянский подчеркнул, что Украина должна сделать транзит российского газа «дешевле, привлекательнее, надежнее, бесперебойнее» и доказать, что конфликт с Россией не приведет к его остановке.

В ответ ведущий переспросил Землянского, почему что-либо должна доказывать Украина, тогда как в представлении Киева «агрессором» является Россия. Эксперт ответил, что экономические связи между странами остаются прочными, а украинское руководство все еще продолжает борьбу за транзит газа, пусть и делает это формально.

«Я четыре года задаю вопрос: так мы торгуем, или мы воюем? Вы же постановление 21-го числа зарегистрировали об объявлении войны РФ. Зарегистрировано в Верховной раде: рекомендовать президенту объявить состояние войны с РФ. О каком транзите мы с вами говорим? Страна собирается воевать. Какие европейские инвестиции (в ГТС)?», — возмутился Валентин Землянский.

Ранее стало известно, что Национальная комиссия Украины, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, понизила тарифы на услуги транспортировки природного газа для «Укртрансгаза» в два раза, чтобы повысить конкурентоспособность компании, как альтернативы газопроводу «Северный поток», сообщает телеканал «360». В этой связи в дочерней компании «Нафтогаза» «Укртрансгаз» ожидают потери 22 миллиардов гривен в 2019 году.