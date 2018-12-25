Снегопад не помешал работе московских аэропортов

Москва, 25 декабря. Сильный снегопад, начавшийся в Москве, не оказал серьезного влияния на работу столичных аэропортов. Как сообщают ТАСС представители московских аэропортов, все рейсы в настоящий момент выполняются по расписанию.

Так, в пресс-службе Шереметьево сообщили, что аэропорт работает в стабильном режиме, а самолеты как садятся, так и взлетают. Вылеты рейсов совершаются в целом в соответствии с расписанием.

Ситуация в аэропорту Внуково также удовлетворительная.

«Коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой в пределах нормы, 0,35. Аэропорт работает в штатном режиме, производятся все необходимые процедуры для гарантированного обеспечения безопасности выполнения летных операций», ― сообщает пресс-служба Внуково.

В аэропорту Домодедово сообщили, что видимость является достаточной для прибытия рейсов и их вылета. Отмен и задержек рейсов из-за погодных условий не зафиксировано.

«Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку. В связи с этим возможны незначительные технические задержки», ― сообщает пресс-служба аэропорта.

В то же время, как пишет RT, по данным сервиса «Яндекс.Расписание». в столичных аэропортах 24 декабря был задержан и отменён 71 рейс.

Напомним, что по данным Гидрометцентра России, снег будет идти в Москве и ее окрестностях всю ночь. Днем 25 декабря также ожидается снегопад – как в Москве, так и в московской области.