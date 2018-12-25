Медведева жестко отреагировала на предложение сменить гражданство

Москва, 25 декабря. Российская фигуристка Евгения Медведева жестко отреагировала на предложение сменить российское гражданство ради участия в международных соревнованиях.

В социальной сети Instagram одна из подписчиц Медведевой предложила ей рассмотреть вопрос смены российского гражданства.

«Может, ради участия в международных соревнованиях и Олимпиаде и гражданство можно поменять?» — написала подписчица.

По ее словам, она не видит в этом «ничего страшного». Евгения Медведева достаточно резко ответила на ее вопрос.

«А может быть, вам оставить при себе свое мнение? Я в этом ничего страшного тоже не вижу», — заявила российская спортсменка, сообщают «Известия».

Ранее Евгению Медведеву не включили в состав национальной сборной на чемпионат Европы, спортсменка неудачно выступила на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске, заняв седьмое место, сообщала «Газета.ru».

Напомним, что весной 2018 года Медведева сменила тренера и уехала тренироваться в Канаду.