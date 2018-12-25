Эксперт рассказал, как отказ России от расчетов в долларах поставит США перед сложным выбором

Москва, 25 декабря. Эксперт в области экономики Василий Колташов рассказал, как отказ России от расчетов в долларах поставит США перед сложным выбором спасать национальную валюту или своих спекулянтов.

Эксперт отметил, что доллар более не может гарантировать былой стабильности. Его будущее сомнительно, так как серьезные темпы развития демонстрирует Китай, который стремится проводить расчеты в национальных валютах. По мнению Колташова, Россия в данном случае станет крайне выгодным партнером, потому что Москва также видит необходимость отказываться от влияния доллара, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Специалист подчеркнул, что в мире наблюдается тренд перехода на квотовый подход, который способен вытеснить американскую валюту и помочь развитию континентальной торговли. В его рамках две страны могут проводить сделки на поставку определенного товары, но вместо выплат деньгами покупатель будет поставлять товар, который нужен продавцу.

Колташов заявил, что такие сделки могут проводиться повсеместно и образуется развитая сеть континентальной торговли. Главным преимуществом квотового подхода эксперт назвал то, что средства будут оставаться в национальных экономиках.

Страны «старого центра глобального капитализма», в том числе государства Европы, США и Япония испытают серьезные проблемы, так как мировая экономическая модель будет перестроена. Вашингтон оказался перед сложным выбором спасать доллар, от которого будут отказываться другие сильные игроки рынка, или своих спекулянтов, подчеркнул Колташов.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал единственной проблемой экономики страны Федеральную резервную систему, сообщает телеканал «360». По мнению главы Белого дома, у ФРС нет «чувства рынка».