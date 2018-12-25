В Совфеде прокомментировали ужесточение правил хранения оружия в России

Москва, 25 декабря. В России ужесточились правила хранения оружия. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Заместитель председателя комитета Совфеда РФ по экономической политике Валерий Васильев прокомментировал это постановление.

Так, согласно документу, теперь кроме оружия и патронов в сейфах или металлических ящиках из высокопрочных материалов должны храниться порох, а также капсюли для самостоятельного снаряжения патронов.

По словам Васильева, это постановление является первым шагом в вопросе наведении порядка в выдаче разрешений на хранение и использование оружия. Сенатор считает, что также необходимо ввести строгие требования к потенциальным владельцам оружия, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Васильева.

«Всерьез нужно проверять психическое здоровье этих граждан. Здесь уместна даже проверка активности в социальных сетях на предмет признаков озлобленной асоциальности», — заявил Васильев.

По его словам, в вопросах выдачи разрешения на оружие государство не может позволить себе формальный подход.

Ранее Росгвардия выступила с инициативой обязать граждан России уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания. Об этом сообщала «Газета.ru».