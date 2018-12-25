Адвокат Кержакова рассказала ФАН о передаче ребенка жене футболиста

Санкт-Петербург, 25 декабря. Адвокат тренера юношеской сборной России Александра Кержакова Ирина Куликова рассказала корреспонденту ФАН о передаче сына бывшего футболиста его жене Милане.

В мае этого года Кержаков и его жена приняли решение расстаться. Однако перед ними встал вопрос, с кем будет жить их общий сын Артемий. Корреспондент Федерального агентства новостей взял интервью у адвоката Кержакова Ирины Куликовой.

— Почему передача состоялась только сегодня?

— Исполнительное производство было возбуждено постановлением от 7 декабря, постановление о возбуждении Кержакову вручили только 13 декабря, и с этой даты начался срок для добровольного исполнения. Однако в дату вручения постановления ребенок был болен и находился дома на лечении до 22 декабря. Судебный пристав 14 декабря отложил исполнительные действия до 28 декабря. Соответственно и срок для добровольного исполнения и применения мер также было отложен. 20 декабря пристав возобновил исполнительские действия и потребовал от Кержакова исполнения 21 декабря. Александр не препятствовал исполнению и готов был исполнить, однако органы опеки подтвердили, что в период болезни ребенка совершение действий невозможно. В связи с этим исполнительные действия были назначены на сегодня.

— Как это происходило процессуально? Вас уведомляли заранее о дате, она согласовывалась?

— Кержаков вчера предлагал Милане приехать и забрать ребенка без посторонних людей, дабы не устраивать стрессовую ситуацию для малыша. Тем не менее, Милана отказалась категорически и настаивала на участии пристава.

— Сторона Тюльпановой (девичья фамилия жены Кержакова ― Прим. ФАН) утверждает, что со стороны Кержакова было препятствование передаче ребенка.

— Сегодня никто (и в первую очередь Кержаков) не препятствовал исполнению решения суда. Наоборот, мы закрыли глаза на многочисленные нарушения наших прав со стороны пристава, дабы не создавать конфликтную ситуацию. А вот участники исполнительных действий, привлеченные со стороны Миланы (необходимость их присутствия нам так никто и не пояснил) постоянно провоцировали на скандал, агрессивно себя вели по отношению к Александру и ко мне. Любое наше законное требование вызывало у них негатив. Сложилось такое впечатление, что мы вообще не имеем никаких прав. Утверждения Миланы о препятствованиях передаче ребенка более чем голословны и ничем не подтверждены. Александр поступил достойно в сложившихся обстоятельствах, защищая интересы ребенка, максимально исключая конфликтную ситуацию.

— Имеет ли право Кержаков видеться с ребенком в период судебного процесса и как это будет организовано?

— В настоящее время Кержаков, конечно, по закону имеет право на встречи с ребенком, но их организация теперь зависит от Миланы. Посмотрим, насколько будут соблюдаться теперь права Кержакова на общение с сыном.

— На одном из видео отчетливо видно, что ребенка выносят из дома в домашней одежде ― есть ли возможность на основании этого факта оспорить судебное решение?

— Милана, по каким-то причинам не одела на ребенка верхнюю одежду, несмотря на то, что одежда была рядом с ребенком, и послала его раздетого на мороз без учёта его недавней болезни. Конечно же, данное обстоятельство будет доведено до суда, что мать подвергла риску здоровье малолетнего ребенка, но это не является безусловным основанием для оспаривания определения суда.

— В чем основные нарушения, по мнению Вашей стороны, в ходе передачи ребенка?

— Легче сказать, в чем не было нарушений в ходе исполнительного производства ― практически ни в чем.

— Насколько долго реально будет существовать запрет на выезд заграницу?

— Надеюсь, что пристав завтра вручит нам постановление о снятии запрета на выезд, но в любом случае мы будем обжаловать данное постановление. Запрет был наложен 21 декабря, после возбуждения исполнительного производства.

Напомним, что Милана является третьей женой Александра Кержакова. Пара поженилась в июне 2015 года, а в апреле 2017 у них родился сын. Весной 2018 года чета Кержаковых объявила о разрыве отношений. Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Александру Кержакову закрыли выезд за границу, так как он, вопреки решению суда, не отдавал ребенка бывшей супруге Милане Тюльпановой.