Новак рассказал, в каком случае цена на нефть может резко упасть

Москва, 25 декабря. Резкое падение цены на нефть возможно, если добыча нефти будет ничем не ограничена и нефтедобывающие страны смогу полностью использовать свой потенциал. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Можно, конечно, отпустить добычу, чтобы все страны использовали полностью свой потенциал, тогда цена на нефть значительно упадет», ― сказал Новак в интервью газете «Коммерсант».

Напомним, что в этот понедельник цены на нефть опустились более чем на 5%. В частности, мартовские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 5,7% ― до 50,72 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что по неофициальным данным, страны-члены ОПЕК приняли решение сокращать добычу на 3% от уровня октября этого года, а не на 2,5%, как предполагалось ранее.