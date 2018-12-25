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Лимит скорости повысят на некоторых дорогах в России — СМИ

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Лимит скорости повысят на некоторых дорогах в России — СМИ

Москва, 25 декабря. Росавтодор планирует согласовать увеличение максимально разрешенной скорости на ряде федеральных трасс в России. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, рассматривается возможность увеличения максимально разрешенной скорости с 90 до 110 километров в час на территории Псковской области, а также Пермского края на участках трасс М-9 «Балтия», Р-23 и Р-56.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Росавтодор изменения согласовываются с ГИБДД. По словам источника, увеличение скорости позволит повысить пропускную способность дорог и снизить аварийность.

Также возможное увеличение максимально разрешенной скорости на платных участках трассы М-4 «Дон» и М-11 «Москва-Санкт-Петербург».

Автор: Денис Коробейников
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