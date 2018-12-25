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Саратовский аэропорт будет закрыт до утра из-за снегопада

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Саратовский аэропорт будет закрыт до утра из-за снегопада

Саратов, 25 декабря. Саратовский аэропорт, чья работа была нарушена в этот понедельник из-за сильного снегопада, не откроется до утра вторника. Как следует из информации на сайте «Саратовских авиалиний», авиакомпания S7 и «Аэрофлот» отменили по два рейса в Саратов.

Как сообщили ранее в пресс-службе авиакомпании «Саратовские авиалинии», которая эксплуатирует аэропорт «Саратов-Центральный», авиасообщение с Саратовым было нарушено из-за сильного снегопада. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила четыре рейса из Шереметьево в Саратов, а также столько же рейсов в обратном направлении. Кроме того, были задержаны рейсы авиакомпании S7 из Домодедово в Саратов и обратно.

В администрации аэропорта сообщили, что нормальная работа воздушной гавани будет восстановлена к утру вторника, когда погода улучшится. Ранее сообщалось, что сильнейший снегопад вызвал в Саратове десятибалльные пробки, серьезно нарушив транспортное сообщение в городе.

Автор: Антон Зарубин
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