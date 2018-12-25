Средний класс массово покидает Нью-Йорк ― СМИ

Нью-Йорк, 25 декабря. Один из крупнейших город США – Нью-Йорк – стремительно пустеет. Наиболее активно его покидают представители среднего класса, пишет издание New York Post.

Ссылаясь на результаты недавней переписи населения, газета отмечается, что в среднем каждый день из Нью-Йорка уезжают около ста человек. Причиной столь серьезного оттока является повышение налогов, а также рост стоимости жизни и существенное снижение зарплат. Как пишет издание, все эти факторы вместе становятся «непосильной ношей для среднего класса».

Столь массовой миграции из города не наблюдалось со времен Великой депрессии тридцатых годов прошлого века, отмечается в статье.

Напомним, что по данным Американского института экономических исследований около 48% жителей Нью-Йорка, имеющий годовой доход от 30 тысяч до 60 тысяч долларов можно отнести к среднему классу. 31% жителей города зарабатывают меньше этой суммы, а 21% ― больше. При этом, в Нью-Йорке доходы среднего классы снижаются быстрее, чем в любом другом городе США.