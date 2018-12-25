Спейси обратился к зрителям от лица героя «Карточного домика»

Вашингтон, 25 декабря. Американский актер Кевин Спейси записал провокационное обращение к зрителям. В видеоролике он предстал в образе героя сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.

По словам Спейси, он рассказывал зрителям о своих секретах, показывал, что люди готовы сделать, а также заставлял людей думать.

«И вы верили мне, даже зная, что этого делать не стоит», — заявил голливудский актер.

Он подчеркнул, что зрители хотят его возвращения, сообщают «Известия».

«Вы хотите, чтобы я вернулся. Конечно, некоторые верят всему и ждут, когда я покаюсь, и уверены, что я получил по заслугам. Но вы же не поверите всему без доказательств?» — заявил Спейси.

Напомним, что в конце 2017 года прославленного актера обвинили в сексуальных домогательствах 15 человек. Изначально о неподобающем поведении актера заявил участник сериала Star Trek Энтони Рэпп. По его словам, Спейси якобы приставал к нему, когда Рэппу было 14 лет.

После этого голливудские студии отказались продолжать сотрудничество со Спейси. Ему не вручили премию «Эмми», а также вырезали все сцены с его участием из фильма «Все деньги мира». Кроме того, компания Netflix разорвала со Спейси контракт. Он исполнял главную роль в сериале «Карточный домик».