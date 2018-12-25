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Титул «Мисс Москва» завоевала Алеся Семеренко

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Титул «Мисс Москва» завоевала Алеся Семеренко

Москва, 25 декабря. 24-летняя Алеся Семеренко стала обладательницей титула «Мисс Москва-2018». Имя победительницы объявили на торжественной церемонии в концертном зале Vegas City Hall, сообщает пресс-служба мероприятия.

Конкурс «Мисс Москва» проводится  с 1994 года. В этом году за титул самой красивой девушки Москвы боролись 49 конкурсанток. Отмечается, что максимальный возраст для участниц был увеличен с 26 до 32 лет.

«Победительницей конкурса стала 24-летняя Алеся Семеренко», ― сообщила пресс-служба организаторов конкурса.

По словам организаторов мероприятия, титул «Мисс Москва» достается девушке, которая сочетает в себе талант, ум и красоту. Финал мероприятия прошел в Vegas City Hall. Перед зрителями также выступили популярные исполнители – такие, как min, Слава, Джиган, «Банд'Эрос» и Анна Плетнева.

Автор: Антон Зарубин
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