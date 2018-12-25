«Я взял не деньги, а много конфет»: Варфоломей рассказал, что получил от Порошенко за «автокефалию»

Стамбул, 25 декабря. Константинопольский патриарх Варфоломей рассказал детям, которые пришли колядовать в район Фанар, где находится его резиденция, что взял с украинского президента Петра Порошенко за «автокефалию» не деньги, а шоколад и конфеты.

По традиции в канун Рождества в резиденцию патриарха в Фанаре приходят колядовать дети. Пресс-служба патриарха опубликовала видеозапись встречи патриарха с детьми и их родителями.

«Президент Порошенко имеет шоколадную фабрику. Он, как и президент [США Дональд] Трамп, является и предпринимателем. Когда-то он выдвинул свою кандидатуру и выиграл выборы. Сейчас, с радости автокефалии его церкви, хотя русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко», ― сказал Варфоломей.

Он показал детям два пластиковых пакета с конфетами, добавив, что с «фабрики Порошенко» прислали много таких пакетов, но осталось лишь два. Содержимое пакетов патриарх раздал детям.

Напомним, что 15 декабря в Киеве прошел так называемый «объединительный собор», организованный по инициативе Порошенко и патриарха Варфоломея. В нем приняли участие преимущественно представители неканонических церковных структур. В итоге, на данном мероприятии был избран глава «автокефальной церкви» Епифаний Думенко.

Руководство РПЦ прокомментировало данный «собор» в Киеве, назвав его значение ничтожным, добавив, что едва ли Епифаний будет признан в своем новом титуле. Отметим также, что руководство Украины надеется, что уже в январе Константинополь передаст Киеву «томос об автокефалии» созданной в декабре структуры под руководством Епифания.