Не имеют ни содержания, ни смысла: эксперт прокомментировал заявления об утрате Киевом «документов на Крым»

Киев, 25 декабря. Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Киев может остаться без документов, которые подтверждают «принадлежность Крыма Украине». Российский политолог Александр Асафов прокомментировал заявления Киева об утрате «документов на Крым».

По мнению Асафова, украинские чиновники пытаются придать свой деятельности значимость, высказывая мнения, которые отличаются от официальной позиции Киева.

«Они это делают для придания себе репутационной важности. Подобные стенания не имеют ни содержания, ни смысла, кроме личного пиара господина Маломужа», — заявил Асафов в беседе с RT.

Политолог подчеркнул, что украинские деятели считают, что чем громче их высказывания будут в предвыборный период, тем больше шансов, что их возьмут на работу.

«Насколько это прибавит очков в предвыборной гонке именно Маломужу, непонятно. Вполне возможно, ему удастся устроить какую-то карьеру», — отметил Асафов.

Однако, по его мнению, поскольку бывший глава Службы внешней разведки один говорит о таких вещах, вероятность его успешной карьеры маловероятна.

Ранее Маломуж заявил, что после разрыва Договора о дружбе с Россией у Киева не останется документов о том, что «Крым украинский».

Напомним, что 10 декабря украинский президент Петр Порошенко подписал закон, который прекращает действия договора. В российском МИД такие действия Киева назвали ошибкой.

Крым стал российским в марте 2014 года после референдума. На нем 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией. Референдум соответствовал международному праву, несмотря на это Киев до сих пор считает Крым своей «временно оккупированной территорией». Российский президент Владимир Путин заявлял, что условий для возврата Крыма Украине не существует, сообщала «Газета.ru».