Правительство РФ подготовит предложение о росте поставок топлива «Новым потоком»

Москва, 24 декабря. Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго РФ должны до 26 декабря представить правительству предложения о росте поставок топлива «Новым потоком». Соответствующее поручение ведомствам дал вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Так, ФАС и Минэнерго совместно с ООО «Сбербанк капитал» должны предоставить предложения о восстановлении объемов поставок нефтепродуктов АО «Новый поток» на внутренний рынок на уровне 2017 года с увеличением на 3%.

Напомним, в ноябре Минэнерго и ФАС подписали с 10 крупными нефтекомпаниями РФ соглашение, направленное на стабилизацию рынка топлива на срок с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года.

Позже стало известно, что с 5 декабря Антипинский НПЗ группы «Новый поток» остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья. Однако после того, как Сбербанк оформил кредит Антипинскому НПЗ и Афипскому НПЗ, на них были возобновлены поставки нефти, сообщает РИА Новости.