Силуанов призвал к реформе Росстата

Москва, 24 декабря. Росстат недостаточно хорошо рассчитывает показатель реальных доходов населения, полагает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, ведомство нуждается в реформах.

Как отметил министр, Росстат плохо рассчитывает показатель реальных доходов населения. По его словам, к работе ведомства есть большие претензии, а самому Росстату нужны реформы.

Силуанов предложил Росстату использовать источники, которые есть у Федеральной налоговой службы, включая данные о розничных продажах. Как объяснил министр, методика расчета реальных доходов населения известна, видимо, только самому Росстату.

«Потому что качество счета этого показателя ужасно», ― объяснил министр финансов.

Он напомнил, что Росстат до сих пор рассчитывает показатели вручную, а сотрудники ведомства собирают информацию, фотографируя ценники в магазинах. Силуанов призвал к реформе ведомства, объяснив, что сейчас к Росстату предъявляются другие требования.