«Есть книги, батареи греют»: украинский моряк рассказал об условиях в московском СИЗО

Москва, 24 декабря. Один из задержанных в Керченском проливе украинских моряков Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО, в котором он в настоящий момент находится. Письмо было опубликовано в Facebook журналисткой телеканала UATV Таисией Турчин.

В своем письме украинский моряк описывает условия содержания в «Матросской тишине». По его словам, они более, чем удовлетворительные.

«Есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть гораздо хуже», — пишет Эйдер.

Он добавил, что состояние его здоровья также улучшается. Полученные во время задержания раны заживают, и в целом он идет на поправку. Украинский моряк выразил надежду на скорое «политическое решение» ситуации, а также добавил, что хотел бы поскорее вернуться на родину.

Напомним, что 25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в территориальные воды России, пытаясь прорваться из Черного моря в Азовское. Корабли ВМС Украины не реагировали на законные требования российских властей и совершали опасные маневры, поэтому береговой охране РФ пришлось их задержать.

На борту задержанных кораблей находились 24 украинских военнослужащих, в том числе – и сотрудники СБУ, фактически руководившие данной операцией. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Как отметил президент России Владимир Путин, ситуация в Керченском проливе была заранее подготовленной провокацией Киева для введения на Украине военного положения. Российский лидер также отметил, что погранслужба РФ выполняла свой долг по защите государственной границы.