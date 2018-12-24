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Мединский прочитал стихотворение Летова

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Мединский прочитал стихотворение Летова

Москва, 24 декабря. Российский министр культуры Владимир Мединский прочел стихотворение рок-музыканта Егора Летова в интервью YouTube-каналу «Ещенепознер».

Во время интервью участникам программы предлагают «погадать» по сборнику стихов омского музыканта. Гость должен раскрыть его наугад и прочитать первое попавшееся стихотворение.

«Заглянем в будущее. Любая страница, первые восемь строчек», — предложил ведущий.

После этого Мединский прочитал стихотворение «Солнечный зайчик взломал потолок», которое Летов написал в 1993 году.

Напомним, жители Омска предложили присвоить местному аэропорту имя своего земляка, основателя рок-группы «Гражданская оборона» Егора Летова, который скончался в 2008 году. Однако в финал голосования фамилия Летова не попала, сообщала «Газета.ru».

Ранее глава Минкультуры заявил, что считает дурным тоном называть объекты в часть живых людей. Журналисты напомнили Мединскому, что Летов скончался, после этого министр поправился, заявив, что имел в виду жизнь творчества артиста.

Автор: Денис Коробейников
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