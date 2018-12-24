Санта-Клаус пролетел над Москвой и Петербургом ― ПВО США и Канады

Колорадо-Спрингс, 24 декабря. Санта-Клаус в рамках своего ежегодного кругосветного турне пролетел над Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) в своей онлайн-трансляции.

По данным американских военных, Санта-Клаус вошел в воздушное пространство России в 19.25 по московскому времени со стороны Монголии, после чего направился к Иркутску. Затем он свернул в сторону Новосибирска, а оттуда – полетел к Казахстану. Пролетев над Азербайджаном и Грузией, Санта направился к Москве и Петербургу, миновав Луганск. Предположительно, к данному моменту Санта-Клаус раздал более двух миллиардов подарков.

Согласно сообщению NORAD, Санта покинул свою резиденцию в 14.05 по московскому времени на санях, запряженных девятью оленями. Длина его саней равна 75 сахарным палочкам или 150 конфетам; их ширина – 40 палочкам. Вес самого Санта-Клауса оценивается в 117 килограмм, а груз, который несут его сани – в несколько десятков тонн.

NORAD «следит» за Сантой с 1955 года, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с «телефонным номером Санты». Из-за ошибки вместо номера Санта-Клауса в объявлении был указан номер оператора горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD), которому пришлось отвечать на тысячи детских звонков.