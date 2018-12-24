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Бедный я: Трамп пожаловался, что перед Рождеством сидит один в Белом доме

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Бедный я: Трамп пожаловался, что перед Рождеством сидит один в Белом доме

Вашингтон, 24 декабря. Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что находится один в Белом доме перед Рождеством и ждет, когда демократы вернуться, договорившись о деньгах на строительство стены с Мексикой.

Так, конгресс США не успел согласовать новый бюджет 22 декабря. Из-за этого Федеральное правительство США частично остановило работу. Трамп решил остаться в Белом доме и не уезжать на свою виллу, чтобы подписать бюджет, когда он будет принят.

Отметим, что демократы не поддерживают пункт бюджета о строительстве стены с Мексикой, а американский президент заявил, что отказывается подписать его без этого пункта.

«Я совсем один (бедный я) в Белом доме, жду, когда демократы вернутся и договорятся о жизненно необходимой безопасности границ», — заявил Трамп.

По его словам, нежелание демократов будет стоить США больше денег, чем стена на границе.

Ранее американский лидер заявил, что строительство стены на границе с Мексикой позволило бы США сэкономить миллиарды долларов. Отметим, что на ее возведение необходимо пять миллиардов долларов, сообщала «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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