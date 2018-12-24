Бедный я: Трамп пожаловался, что перед Рождеством сидит один в Белом доме

Вашингтон, 24 декабря. Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что находится один в Белом доме перед Рождеством и ждет, когда демократы вернуться, договорившись о деньгах на строительство стены с Мексикой.

Так, конгресс США не успел согласовать новый бюджет 22 декабря. Из-за этого Федеральное правительство США частично остановило работу. Трамп решил остаться в Белом доме и не уезжать на свою виллу, чтобы подписать бюджет, когда он будет принят.

Отметим, что демократы не поддерживают пункт бюджета о строительстве стены с Мексикой, а американский президент заявил, что отказывается подписать его без этого пункта.

«Я совсем один (бедный я) в Белом доме, жду, когда демократы вернутся и договорятся о жизненно необходимой безопасности границ», — заявил Трамп.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

По его словам, нежелание демократов будет стоить США больше денег, чем стена на границе.

Ранее американский лидер заявил, что строительство стены на границе с Мексикой позволило бы США сэкономить миллиарды долларов. Отметим, что на ее возведение необходимо пять миллиардов долларов, сообщала «Газета.ru».