Бедный я: Трамп пожаловался, что перед Рождеством сидит один в Белом доме

Вашингтон, 24 декабря. Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что находится один в Белом доме перед Рождеством и ждет, когда демократы вернуться, договорившись о деньгах на строительство стены с Мексикой.

Так, конгресс США не успел согласовать новый бюджет 22 декабря. Из-за этого Федеральное правительство США частично остановило работу. Трамп решил остаться в Белом доме и не уезжать на свою виллу, чтобы подписать бюджет, когда он будет принят.

Отметим, что демократы не поддерживают пункт бюджета о строительстве стены с Мексикой, а американский президент заявил, что отказывается подписать его без этого пункта.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!