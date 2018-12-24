Эксперты высмеяли историю «Новой газеты» об убийствах в «тюрьмах для геев»

Москва, 24 декабря. Издание «Новая газета» сообщило двух чеченцах, якобы убитых в «тюрьме для гомосексуалистов». Журналисты газеты утверждают, что они оба были застрелены выстрелами в затылок. Политолог Руслан Осташко напомнил, что издание неоднократно было замечено на публикации фейков, и данная история также не вызывает доверия.

Выступая в эфире программы «Вежливые люди» в эфире НТВ, Осташко прокомментировал историю, опубликованную «Новой газетой». В ней издание утверждает, что два уроженца Чечни ― Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов ― якобы были убиты в «секретной тюрьме для гомосексуалистов». Напомним, что по данным официальных источников, в действительности двое чеченцев были ликвидированы при нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Осташко напомнил, что это не первый случай, когда «Новая газета» фабрикует материалы и публикует откровенно недостоверную информацию. В качестве примера он привел историю с так называемым «информатором» издания Валерием Амельченко.

«У нас есть журналисты в «Новой газете», которые получают различные либеральные премии, потом оказывается, что он с ним [Валерием Амельченко, «очевидцем» по делу о ЧВК Вагнер ― Прим. ФАН] договорился, сам рассказал, как и что сказать, а потом опубликовал. И где он извинился? Он работает», ― заявил Руслан Осташко в эфире программы. Кроме того, эксперт порвал на куски экземпляр «Новой газеты», который он держал в руках.

Напомним, что «Новая газета» уже несколько раз публиковала материалы о якобы существующей «секретной тюрьме для геев». Эта информация неоднократно опровергалась, в том числе ― и руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым, заявившим, что журналисты «Новой газеты» пишут подобный вымысел ради собственного пиара.