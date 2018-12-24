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Несколько десятков человек погибли при нападении на правительственный комплекс в Кабуле

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Несколько десятков человек погибли при нападении на правительственный комплекс в Кабуле

Кабул, 24 декабря. Не менее 27 человек погибли в этот понедельник в результате вооруженной атаки на правительственный комплекс в Кабуле. Об этом сообщает МВД Афганистана.

По данным СМИ, группа вооруженных людей атаковала правительственный комплекс в столице Афганистана, взяв в заложники сотрудников Национального управления по делам людей с ограниченными возможностями. Как сообщается, террористы подорвали заминированный автомобиль возле здания министерства общественных работ, а затем открыли огонь. Затем возле правительственного комплекса прогремели еще два взрыва, а нападавшие ворвались внутрь здания.

Как сообщает официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими, правительственные силы спустя три часа смогли ликвидировать двоих нападавших. Всем в нападении участвовали не менее трех человек. Пока ни одна из действующих в Афганистане экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Автор: Антон Зарубин
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