Первый канал начнет вещание в России во всех 11 часовых поясах

Москва, 24 декабря. Первый канал переходит на вещание во всех 11 часовых поясах на территории России. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Так, вещание во всех 11 часовых поясах станет доступно для телезрителей в ночь с 24 на 25 декабря. В пресс-службе подчеркнули, что Первый канал сформировал 11 телевизионных новогодних сигналов в России в 2017 году. Это позволило телезрителям встретить наступление Нового года в своих фирменных зонах, а теперь вещание в 11 часовых поясах будет осуществляться на постоянной основе.

«Изменения коснутся жителей нечетных часовых поясов, которые прежде вынуждены были встречать Новый год на час раньше или позже», — подчеркнули в пресс-службе телеканала.

К ним относятся: Зона -1 (Калининград), Зона +1 (Ижевск, Астрахань, Волгоград, Самара, Саратов, Ульяновск и др.), Зона +3 (Омск и др.), Зона +5 (Улан-Удэ, Иркутск и др.), Зона +7 (Владивосток, Хабаровск, Биробиджан и др.), Зона +9 (Петропавловск-Камчатский, Анадырь и др).

Отметим, что для жителей четных часовых поясов вещание будет осуществляться, как раньше.