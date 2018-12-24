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Сирия: военный САА получил ранение из-за обстрела боевиков в провинции Хама

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Сирия: военный САА получил ранение из-за обстрела боевиков в провинции Хама

Дамаск, 24 декабря. Сирийский военный был ранен из-за обстрела боевиков. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его словам, за прошедшие сутки провинции Латакия, Хама и Алеппо подверглись обстрелу.

«В результате обстрела населенного пункта Телль-Баззам один военнослужащий вооруженных сил САР получил ранения», — подчеркнул Соломатин.

Также в зоне деконфликтизации в районе города Телль-Рифат зафиксированы обстрелы населенных пунктов Айн Дакна и Маррерат-Умм-Хауш провинции Алеппо со стороны боевиков, заявили в российском центре по примирению враждующих сторон.

Отметим, что за прошедшие сутки российские военные зафиксировали обстрелы провинций Алеппо, Латакия, Хама, а также районы города Алеппо.

Автор: Денис Коробейников
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