Киев, 24 декабря. Киев совершил ошибку, решив выйти из договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, доказывающего, что «Крым – украинский», полагает бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, данный договор был подготовлен в девяностые года властями Украины и именно в нем был поставлен вопрос об однозначном определении украинских границ – в том числе, и Крыма. Без этого договора юридический статус украинских границ будет поставлен под сомнение.

«Именно тогда и мы, и Россия признали, что Крым является частью Украины. А если мы разрываем эту сделку, РФ будет очень активно и эффективно манипулировать тем, что договор не действует», ― заявил Маломуж.

Напомним, что в декабре украинский президент Петр Порошенко подписал указ, прекращающий действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Согласно этому указу, договор утратит свою силу в апреле 2019 года. Сам договор был подписан в апреле 1999 на десять лет с возможностью автоматического продления при отсутствии возражений обеих сторон. В Москве уже отметили, что данная инициатива Порошенко едва ли принесет Украине пользу, а само решение охарактеризовали как «опрометчивое». Также российское правительство выразило надежду, что свою позицию по Крыму в ближайшее время могут поменять Турция и Израиль.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного в регионе референдума. На нем абсолютное большинство местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».