Поклонники Максаковой удивлены изменением ее лица

Москва, 24 декабря. Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова удивила своих поклонников изменившейся внешностью.

Так, оперная певица опубликовала на своей странице в Facebook несколько снимков. Многие пользователи посчитали, что ее внешность сильно изменилось. Некоторые из них придерживаются мнения, что фотограф Максаковой сильно увлекся фотошопом.

«Что случилось с Максаковой? Просто фотошоп жуткий», — написал один из пользователей.

Другой комментатор посчитал, что ее фотографию сильно отретушировали.

«Она тут на себя не похожа, причем еще и отретушировали знатно», — написал другой пользователь.

Однако многие поклонники оперной певицы позитивно оценили изменение внешности женщины, не заметив признаков коррекции фотографий, сообщают «Дни.ру».

«Прекрасная , как всегда», — написал один из пользователей.