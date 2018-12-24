Поклонники Максаковой удивлены изменением ее лица
Москва, 24 декабря. Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова удивила своих поклонников изменившейся внешностью.
Так, оперная певица опубликовала на своей странице в Facebook несколько снимков. Многие пользователи посчитали, что ее внешность сильно изменилось. Некоторые из них придерживаются мнения, что фотограф Максаковой сильно увлекся фотошопом.
«Что случилось с Максаковой? Просто фотошоп жуткий», — написал один из пользователей.
Другой комментатор посчитал, что ее фотографию сильно отретушировали.
«Она тут на себя не похожа, причем еще и отретушировали знатно», — написал другой пользователь.
Однако многие поклонники оперной певицы позитивно оценили изменение внешности женщины, не заметив признаков коррекции фотографий, сообщают «Дни.ру».
«Прекрасная , как всегда», — написал один из пользователей.
«Очень красивая. Мария – вы вдохновляете», — заявил другой комментатор.