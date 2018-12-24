«Яндекс» в новогоднюю ночь покажет собственное праздничное шоу

Москва, 24 декабря. «Яндекс» 31 декабря покажет собственное новогоднее шоу. Участие в нем примут популярные артисты и звезды Интернета, информацию о которых пользователи чаще всего искали в поисковике в уходящем году.

Как рассказали в компании, вести «Голубой огонек» будут Илья Соболев и Саша Спилберг, а в гости к ним придут, например, Вера Брежнева, Елка, Satyr и многие другие. Также «Яндекс» запускает праздничный канал, где будут круглосуточно транслироваться всеми любимые новогодние фильмы — «Ирония судьбы», «Карнавальная ночь» и другие, отмечает телеканал «360».

Праздничное шоу и новогодний канал доступны в сервисе «Яндекс.Эфир», их будут транслировать в технологии высокого качества DeepHD.

Отметим, ранее стало известно, как и с кем Новый год встретят российские политики. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, в частности, рассказал, что в ночь с 31 декабря на 1 января будет в самолете, ведь в первый день Нового года он будет присутствовать на инаугурации президента Бразилии.