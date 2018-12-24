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Около 30 человек пострадали при взрыве гранаты на дискотеке в Колумбии

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Около 30 человек пострадали при взрыве гранаты на дискотеке в Колумбии

Москва, 24 декабря. Около 30 человек получили ранения в результате взрыва гранаты на рождественской дискотеке в городе Эль-Багре в Колумбии, сообщило издание El Tiempo.

Инцидент произошел в одном из местных баров колумбийского города. Взрыв прогремел, когда танцплощадка была заполнена местными жителями.

По меньшей мере 29 человек получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу. Известно, что состояние двух жителей врачи оценивают как тяжелое.

По данным СМИ, неизвестный выпустил боеприпас. Местные власти предполагают, что взрыв произошел в результате разборки между двумя противоборствующими в регионе бандами.

Автор: Данила Копп
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