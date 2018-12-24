Посольство РФ в Британии сожалеет об антироссийских настроениях в рождественской речи Мэй

Лондон, 24 декабря. Российское посольство в Великобритании заявило, что сожалеет о нагнетании антироссийских настроений в рождественской речи британского премьер-министра Терезы Мэй. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь посольства РФ.

Во время традиционного рождественского обращения, Мэй отметила роль военнослужащих Великобритании в обеспечении безопасности королевства. По ее словам, особые успехи британские военнослужащие проявили в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России), а также в защите «воздушного пространства и территориальных вод страны от российского вторжения».

Пресс-секретарь российского консульства напомнил, что Россия никогда не позволяла себе вторжения в воздушное или морское пространство Британии. Также он прокомментировал слова Мэй о «перехватах» российских самолетов и кораблей. По его словам, в действительности речь шла о плановых тренировочных миссиях в международном воздушном пространстве, либо о мирном проходе через Ла-Манш.

«Остается сожалеть, что даже наступающее Рождество используется руководством Великобритании как повод для нагнетания антироссийских настроений», ― отметили в посольстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.