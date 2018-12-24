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Саудовская Аравия выделит деньги на восстановление Сирии вместо США — Трамп

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Саудовская Аравия выделит деньги на восстановление Сирии вместо США — Трамп

Вашингтон, 24 декабря. Власти Саудовской Аравии выделят «необходимые деньги» на восстановление Сирии вместо США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Разве не прекрасно, когда богатейшие страны помогают в восстановлении своим соседям вместо Великой Страны, США, которая находится в 5000 миль оттуда. Спасибо Саудовской Аравии!» — написал Трамп.

Отметим, что американский президент Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что США не будет участвовать в восстановлении той части Сирии, которая находится под контролем правительственных войск.

Ранее стало известно, что  США выведут войска из Сирии. Об этом заявил Дональд Трамп 18 декабря. На их вывод потребуется от 60 до 100 дней, сообщала «Газета.ru»

Напомним, что возглавляемая США коалиция находится в Сирии незаконно с 2014 года. Ее действия не были согласованы сирийскими властями. Саудовская Аравия является членом американской коалиции.

Автор: Денис Коробейников
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