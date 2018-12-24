Рыбалка со староверами и сон под кедром: Шойгу рассказал, как отдыхает в Сибири

Москва, 24 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему любит проводить время в сибирской тайге. По его словам, только вдалеке от городского шума можно отдохнуть по-настоящему и при этом почувствовать настоящую жизнь.

«Свобода от телефона и телевизора, от городского шума, от общения со всеми… В тайге все иначе, там чувствуешь настоящую жизнь, без примесей», — рассказал глава Минобороны РФ в интервью журналу «Неизвестная Сибирь».

Шойгу отметил, что любит лепить пельмени и рыбачить вместе со староверами, которые живут на границе России и Монголии. При этом министр подчеркнул, что Сибирь потеряет свою уникальность, если отдых там внезапно станет трендом.

«Я не хочу, чтобы в Сибирь все устремились лишь потому, что это модно… Я люблю Сибирь. Могу ночевать в охотничьей избушке или просто под кедром», — признался Шойгу.

Напомним, в августе министр обороны России вместе с президентом Владимиром Путиным и директором ФСБ Александром Бортниковым отдыхал в Туве.