«Доверили!»: Третьяк украсил Кремлевскую елку клюшками. ФАН-ТВ

Главная Елка страны наряжена и готова к праздникам. Кремлевскую ель монтировали на Соборной площади и наряжали в течение недели. А в понедельник Владислав Третьяк с молодыми воспитанниками хоккейного клуба «Спартак» украсили елку деревянными кубиками и клюшками. Их сделали из ствола прошлогодней праздничной елки в честь победы сборной России по хоккею в финальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане. Владислав Третьяк поделился своими детскими воспоминаниями о кремлевской елке и отметил, что сегодняшняя елка, безусловно, выглядит красивее.

«Когда у меня мама была преподавателем физкультуры в школе, она мне дала билет (на Кремлевскую елку, — прим.ред.), я помню всю ночь не спал, так радовался. Мне кажется, что эта елка побольше, внутри бы такая не вместилась. И здесь игрушки теперь стали намного дороже, симпатичнее», — поделился детскими воспоминаниями знаменитый хоккеист Владислав Третьяк.

Юным хоккеистам наряжать главную елку страны доверили впервые. Владислав Третьяк назвал это большим событием и высокой честью, а молодые спортсмены от души повеселились. Кроме того, прославленный хоккеист рассказал журналистам, что в годы карьеры проводил новогодние ночи не в России. А после ухода из большого спорта встречает Новый год только дома со своей семьей и любуется праздничной Москвой.

Напомним, главной в стране в этом году стала столетняя ель. Ее срубили в Подмосковье в Щелковском районе. На дерево высотой почти в 30 метров повесили две тысячи украшений и полтора километра гирлянд. На Соборной площади новогодняя красавица стоит с 18 декабря.