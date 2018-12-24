Турция заявила, что возможная покупка ЗРК Patriot не повлияет на соглашение по С-400

Анкара, 24 декабря. Предложение США о продаже зенитных ракетных комплексов Patriot не окажет влияния на соглашение, заключенное Турцией и Россией, о приобретении зенитных систем С-400. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре.

«Сделка по С-400 завершена, первые батареи будут поставлены в октябре 2019 года. Предложение по Patriot ничего не изменит, потому что мы не рассматриваем их в качестве альтернатив друг другу. Мы можем получить и те, и другие системы», ― сказал он.

Также представитель американского президента подчеркнул, что в сделке с США о поставках ЗРК Patriot большое значение будет иметь «содержание будущих предложений».

Напомним, что ранее СМИ, со ссылкой на источник в турецком министерстве иностранных дел, сообщали о планах Турции использовать С-400 независимо от систем НАТО. Это будет сделано для того, чтобы сохранить в тайне «чувствительную информацию» об американских истребителях F-35.