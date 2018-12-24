«Завтра замерзнем, понимаете»: на Украине Киев предупредили о рисках из-за запрета поездов в Россию

Киев, 24 декабря. Россия может перекрыть поставки угля на Украину в ответ на запрет железнодорожного сообщения, что грозит Киеву коллапсом, заявил украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.

В текущем периоде украинцы потребили 90 тысяч тонн угля в сутки, что соответствует уровню до 2014 года. Однако, подчеркнул эксперт, четыре года назад у Киева запасов угля было значительно больше, чем сейчас.

По его словам, до государственного переворота на Украине на начало отопительного сезона ТЭС стабильно располагали тремя-четырьмя миллионами тонн угля, в последние годы этот показатель стал в 2,6 раза меньше. Марунич констатировал, что потребление угля на Украине не упало.

Эксперт заявил, что в высоком потреблении угля для Украины кроются серьезные риски. С одной стороны, выход из строя энергоблока одной из АЭС может привести к увеличению нагрузки на ТЭС, которые к концу зимы, если будут холода, могут не справиться.

Еще один риск связан с запретом пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, о котором заявляет киевское руководство.

«Хотелось бы задать инициаторам простой вопрос: а если завтра РФ — РЖД или Минтранс — внесет на рассмотрение Кабмина местного документ о прекращении железнодорожных перевозок с Украиной — например, в разрезе угля? Ну, просто захочется им это сделать, санкции ввести. Завтра замерзнем, понимаете», — предупредил Марунич Киев в эфире YouTube-канала «Капитал».

Как напомнил «Царьград», украинское министерство инфраструктуры предложило правительству запретить железнодорожное сообщении между Россией и Украиной.