Кержаков отдал сына Тюльпановой, но все равно лишился права на выезд за рубеж

Санкт-Петербург, 24 декабря. Лучшему нападающему в истории петербургского «Зенита» Александру Кержакову закрыли выезд за границу. Причина в том, что он, вопреки решению суда, не отдавал ребенка бывшей супруге Милане Тюльпановой.

По заявлению стороны Кержакова при этом, сама Тюльпанова не торопилась забирать маленького Артемия. Решение было вынесено еще в пятницу, а сегодня Кержаков получил на руки документ, подтверждающий это.

Решение, по словам адвоката Кержакова, незаконно, ведь период добровольного исполнения судебного решения еще не истек, сообщают «Невские новости». Ранее пристав пообещал снять запрет.