Трамп рассказал о разногласиях с Мэттисом по вопросу оказания военной помощи союзникам

Вашингтон, 24 декабря. Президент США Дональд Трамп расходился во мнении с министром обороны Джеймсом Мэттисом по вопросам оказания военной помощи союзникам. Об этом американский лидер написал в Twitter.

По словам Трампа, многие страны используют союзнические отношения с США, чтобы получить военную защиту, а также преимущество в торговле. Американский президент напомнил, что США оказывают помощь множеству стран мире, пока эти государства «используют США для получения преимущества в торговле».

«Генерал Мэттис не считал это проблемой. Я считаю, и это будет исправлено!» — написал президент США.

Ранее стало известно, что нынешний глава Пентагона, министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку в феврале 2019 года. Он заявил, что покидает свой пост из-за разногласий с Трампом. Он объявил о своем решении после того, как Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии. Источник издания The Washington Post утверждал, что Мэттис был в числе людей, которые не поддержали это решение Трампа.

Мэттис опубликовал открытое письмо, в котором предложил американскому президенту найти министра со схожими взглядами. В нем он подчеркнул, что США не смогут защитить свои интересы без поддержания союзнических отношений с другими странами.

23 декабря Трамп назвал имя и.о главы Пентагона с 1 января 2019 года — им станет замминистра обороны США Патрик Шанахан.