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Сирия: САА пресекла вылазки террористов на юге провинции Идлиб

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Сирия: САА пресекла вылазки террористов на юге провинции Идлиб

Дамаск, 24 декабря. Военнослужащие сирийской армии пресекли попытки бандформирований захватить их позиции на юго-востоке провинции Идлиб, сообщило агентство SANA.

По информации СМИ, сирийские военнослужащие остановили боевиков, которые пытались проникнуть в демилитаризованную зону, и нанесли им потери.

Войска сирийской армии отбросили противника назад к линии Сукейк–Эль-Таманаа–Хорин. На севере провинции Хама артиллерия открыла огонь по боевикам, которые просочились в районы, которые находятся под защитой правительственных сил.

Сирийская армия также отразила атаки боевиков, которые нарушили перемирие, в долине Сахль-эль-Габ в минувшее воскресенье.

Автор: Данила Копп
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