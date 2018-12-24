Более 200 туроператоров могут быть исключены из «Турпомощи» за неуплату взносов

Москва, 24 декабря. Ассоциация туристических операторов «Турпомощь» сообщила о возможном исключении из своих рядов 220 компаний, которые не оплатили членский взнос. Они все еще могут сделать это до 15 января 2019 года.

«Неуплата взносов в указанный срок является основанием для исключения из членов ассоциации», — говорится в комментарии «Турпомощи».

В ассоциации туроператоров отметили, что 16 января списки компаний, которые не внесли взносы, будут переданы в Ростуризм.

Отметим, всего в едином федеральном реестре значатся 592 туроператора по выездному туризму.