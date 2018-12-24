Шойгу: «Такого нет ни в одной армии мира». В Минобороны подвели итоги года. ФАН-ТВ



В Министерстве обороны Российской Федерации на пленарном заседании итоги года по работе подвел Сергей Шойгу. Он отметил, что за уходящий год была проведена большая работа. Главным достижением 2018-го можно считать, уровень современности нашей армии, он достиг 61,5%, по словам министра обороны, такой цифры нет ни в одной армии мира.

«Мы получили в общей сложности свыше 1500 вооружений, более 80 тысяч единиц техники. Это огромные цифры. Мы вышли, в целом, по показателям современности на 61,5%. Такого уровня современности нет ни в одной армии мира на сегодняшний день. Мы надеемся в 2019 году выйти на уровень современности в 67%, в 2020 году выполнить задачу, которая стоит перед нами – это 70% современности», – озвучил ключевые цифры и планы министр обороны Сергей Шойгу.

Также глава оборонного ведомства заявил, что в этом году наша армия провела самые крупные маневры в современной истории России. Это «Восток-2018» и учения в средиземном море, за время проведения которых Северный флот прошел более 4000 миль.

«Проходили большие учения в средиземном море, где Северный, Балтийский и Черноморский флота принимали участие в учениях, в которых были задействованы и морская авиация, и подводный флот, и надводный флот. В современной России такие учения мы провели впервые».

Подвели итоги и по ставшим уже международными армейским играм. Первый раз они проводились в 2015 году, тогда «играла» только России. А в этом году армейские игры смогли собрать 32 государства и 189 команд.

«В 2018 году у нас через это прошло более 60 тысяч экипажей всех уровней. Это и разведка, и десантники, спецназ, танкисты, ракетчики, понтонеры, инженеры, авиация. В этом году мы, пожалуй, впервые проводили их в семи странах за рубежом, это и Китай, и Индия, и Иран, и Пакистан, на будущий год у нас добавляется еще ряд стран, которые будут так же принимать эти игры», – рассказал Сергей Шойгу.

В 2013 году в Министерстве обороны была поставлена задача о поэтапном сокращении и доведении до оптимального количества призывников. В 2018 году в осенний призыв попали 132 тысячи парней, в вооруженные силы призвали 118 тысяч, это на полторы тысячи меньше показателей 2017 года. На протяжении пяти лет количество призывников сокращалось, а до 2025 года, скорее всего, останется неизменным заявил Сергей Шойгу.

«Думаю, что сейчас, где-то до 2025-го, наверное, года, мы будем на одном уровне держаться. Потому что нам нужен не только мобилизационный ресурс и его подготовка, но и, конечно, нужны те, кто действительно будут выполнять свой гражданский долг, проходить соответствующую подготовку и воспитание, потому что просто армия, которая воюет за деньги – это, наверное, не совсем правильно. У нас все-таки должна быть у армии и душа, и чувство гордости».

Кстати, в армии Новый год никто не отменял, курсантов военных учебных заведений уже начали отпускать в увольнения, чтобы каждый успел добраться до дома и встретить праздник с близкими людьми, отметил на заседании министр обороны России.