Французские силовики избили протестующих и обвинили их в нападении

Париж, 24 декабря. Французские силовики избили протестующих, а теперь обвиняют в демонстрантов в нападении на полицию. Об этом заявил лидер «Желтых жилетов» Стефан Руж.

По его словам, инцидент с якобы нападением желтых жилетов на силовиков, который сейчас рассматривают в суде, попал на видео. Так, на видеозаписи видно, что французские полицейские, находясь рядом со своими мотоциклами, кидают гранату в толпу. После того, как им делает замечание прохожий, стражи порядки пытаются его ударить.

Как передает «Политика Сегодня», по словам Ружа, демонстранты хотели помочь мужчине, после чего полиция применила слезоточивый газ, а также травматические ружья против протестующих.

Руж утверждает, что французские СМИ намеренно не акцентируют внимание на этом эпизоде, а если показывают его в эфире, то убирают «лишние» детали.

«Слова излишне, когда есть картинка. Но пресса об этом не пишет - все давно куплено. Поэтому врут. В погоне за рейтингом показывают сцены насилия. Политкорректного, разумеется. Демократии же нет. Зато есть цензура», — передает слова Ружа «Политика Сегодня».

По его словам, французская власть специально устраивает провокации, чтобы дискредитировать движение «желтых жилетов».

Напомним, что массовые протесты во Франции проходят с середины ноября. Изначально, активисты требовали у власти заморозить повышение цен на бензин, а затем они стали требовать социальных перемен в стране. С декабря массовые протесты переросли в погромы. Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил жесткими мерами в отношении представителей движения «желтых жилетов».