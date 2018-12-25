Сирия, 25 декабря. Жители Хасаки отбились от радикалов «Асайиш», пытавшихся принудительно мобилизовать их в SDF****. США возобновили патрулирование в районе Манбиджа к северо-востоку от Алеппо. Джихадисты ИГ1 вернули часть кварталов Хаджина в Дейр-эз-Зоре, недавно захваченных курдами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия** (ССА): содействует попыткам турков договориться с арабскими племенами о передаче Манбиджа под контроль Анкары.

Курды: причинили ранения протурецким боевиков подрывом СВУ в Африне; незаконно арестовали нескольких человек к юго-востоку и к северу от Ракки; получили отпор со стороны жителей при попытке принудительно мобилизовать их в SDF на юге Хасаки; подверглись нападению арабов-ополченцев к северу от Аш-Шаддади.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): вернуло часть кварталов Хаджина в Дейр-эз-Зоре, недавно захваченных курдами.

Международная коалиция: возобновила патрулирование территорий в районе Манбиджа к северо-востоку от Алеппо.

Провинция Алеппо

Курдские радикалы Отрядов народов самообороны (YPG) активировали самодельное взрывное устройство у позиций одной из протурецких бандгрупп боевиков на окраине Африна к северо-западу от Алеппо. Согласно сведениям источника в Twitter (@ClaudiaAlMina), связанного с курдами, были ранены несколько радикалов. Более подробные данные об уроне, причиненном союзным Анкаре исламистам, устанавливаются.

Оппозиционный канал Jisr TV утверждает, что Турция через подконтрольных боевиков Сирийской свободной армии (ССА) пытается вести переговоры с представителями арабских племен о передаче района вокруг города Манбидж на западном побережье Евфрата в северо-восточной части Алеппо под контроль Анкары. Тем не менее турки по-прежнему не исключают вариант силового захвата города и его окрестностей и с этой целью продолжают перебрасывать к линии фронта военную технику, а также наращивать свой контингент в этом районе. Были замечены турецкие конвои, следовавшие сюда со стороны Джараблуса и из Африна.

Местный медиа-центр Aleppo24 передает, что силы Соединенных Штатов возобновили патрулирование территорий вдоль линии соприкосновения отрядов YPG и ССА в предместьях Манбиджа. Было зафиксировано несколько выездов патрулей, в составе которых находились бронированные автомашины. Совместных американо-турецких колонн, однако, не отмечалось.

Провинция Дейр-эз-Зор

Отрядам Сирийских демократических сил (SDF) после серии массированных атак удалось несколько продвинуться вглубь удерживаемых террористами «Исламского государства» кварталов Хаджина, расположенного к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Однако, как передают источники портала Euphrates Post, в ночное время джихадисты ИГ организовали контратаку, в ходе которой все их позиции были возвращены, а курдам вновь пришлось вернуться на исходную. Тем не менее и «Демократические силы», и ИГИЛ понесли серьезные потери во время ожесточенных боев в жилых районах города — в сумме было убито и ранено больше 50 боевиков с обеих сторон. Данные о возможных жертвах среди местного населения пока устанавливаются.

Провинция Ракка

В северо-восточных районах Сирии, оккупированных радикалами SDF, продолжаются спецоперации так называемых курдских полицейских отрядов «Асайиш» по выявлению лиц, связанных с действующими в регионе «спящими ячейками» ИГ или с местными арабскими вооруженными формированиями. Новостной Twitter-ресурс (@24Raqqa) сообщает, что несколько человек арабской национальности были арестованы в населенных пунктах Тави и Аль-Хазима к юго-востоку и к северу от Ракки соответственно. Местные активисты, однако, подчеркивают, что в тюрьмах «Демократических сил» после подобных рейдов оказываются преимущественно не причастные ни к какой подрывной деятельности гражданские лица, но замеченные на митингах против курдской оккупации.

Провинция Хасака

Вооруженные арабы-ополченцы, пытающиеся бороться с произволом главарей SDF на северо-востоке САР, напали на конвой курдских бойцов, следовавший между городами Хасака и Аш-Шаддади, передает информационный канал в Twitter (@HASAKH_NEWS). Кроме того, данные отряды, связанные с силами местных арабских племен Заевфратья, активировали СВУ вблизи позиций YPG на окраине поселка Кубейтат к северо-востоку от административного центра региона, а также в Ракке. В результате нападения и взрывов погибли или получили ранения в общей сложности больше десяти бойцов «Демократических сил».

В ходе проведения радикалами «Асайиш» принудительной мобилизации мирных жителей деревни Хлоле на юге провинции Хасака в SDF произошло крупное вооруженное столкновение, в результате которого были уничтожены несколько бойцов курдской «полиции». Об этом сообщило агентство Al Manar News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)