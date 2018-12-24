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Минобороны РФ начало перевод Каспийской флотилии из Астрахани

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Минобороны РФ начало перевод Каспийской флотилии из Астрахани

Москва, 24 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу, который в понедельник принял участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве, сообщил, что Каспийская флотилия ВМФ РФ перебазируется из Астрахани в Каспийск.

«Начат перевод Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск», — сказал Шойгу.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство пункта базирования кораблей в Каспийске будет завершено к концу текущего года. Полностью базу ВМФ РФ в городе-спутнике Махачкалы планируется построить к 2020 году.

Отметим, Каспийская флотилия является старейшим объединением Военно-морского флота России. Она была основана императором Петром Первым в 1722 году. В настоящее время в состав флотилии входит более 70 различных надводных кораблей.

В понедельник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также рассказал, когда завершится перевод всех боеприпасов, находящихся в распоряжении ВС РФ, в современные арсеналы.      

Автор: Федор Веснин
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