Сирия, 25 декабря. Израильские солдаты открыли огонь по группе неизвестных в районе Голанских высот. Курды задержали ряд мирных жителей в городе Ракка. Анкара и протурецкие силы продолжили стягивать силы в район Манбиджа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: передислоцировали отряды «Силы Тигра» к городу Манбидж в Алеппо; вели ответные обстрелы позиций боевиков на севере Хамы.

«Исламское государство»1: оказывало сопротивление курдам в «Хаджинском кармане».

«Джейш Аль-Изза»: потеряла трех боевиков при попытке атаковать САА в демилитаризованной зоне в северной части Хамы.

Курды: заявляли о захвате города Абу Хасан на юго-востоке Дейр-эз-Зора; освободили нескольких солдат САА в городе Камышлы в Хасаке; задержали ряд местных жителей в Ракке по неизвестным причинам.

Международная коалиция: осуществила боевые вылеты в юго-восточной части Сирии; уничтожила мост на северо-западе Дейр-эз-Зора.

ВС Израиля: открыли огонь по группе вооруженных людей, замеченных в районе Голан на юго-западе САР.

ВС Турции: продолжили наращивать боевую мощь вблизи Манбиджа на северо-востоке Алеппо.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки продолжила обостряться ситуация вокруг Манбиджа. По данным военного источника в сети Twitter (IvanSidorenko1), к окрестностям населенного пункта прибыли военнослужащие спецотряда САА «Силы Тигра». Также на подступах к городу базируются силы вооруженной оппозиции, выступающие при поддержке Турции, которые заявили о своей готовности начать военную операцию захвату Манбиджа. В течение дня Анкара и подконтрольные ей группировки не переставали перебрасывать к городу дополнительные отряды, о чем заявлял Twitter-канал (MuntasrBillahTR). Также неподалеку от Манбиджа были замечены патрульные США. Напомним, ранее поступали сообщения о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) готовы передать населенный пункт правительственным войскам в обмен на амнистию и предоставление самоуправления, однако никаких официальных договоренностей стороны пока не заключали.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке Сирийской Арабской Республики (САР) в течение всего дня разворачивались бои между силами «Исламского государства» и курдскими вооруженными формированиями. Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) передавал, что наиболее ожесточенные столкновения отмечались вблизи городов Абу Хасан и Абу Аль-Хатир. Курдские СМИ заявляли о полном захвате первого населенного пункта и частичной оккупации второго. В свою очередь информационный портал Al Masdar News подтвердил информацию только о взятии курдами нескольких стратегических позиций вблизи Абу Аль-Хатира.

В «Хаджинском кармане» вновь прошли бомбардировки ВВС международной коалиции, в результате которых был уничтожен мост через Евфрат на северо-западе Дейр-эз-Зора. Как известно, он был недавно отремонтирован правительственными силами и соединял территории подконтрольные САА и «демократической армии». Напомним, спикер Белого дома Сара Сандерс 19 декабря заявила о том, что вывод американских войск не повлечет за собой прекращения работы коалиции.

Провинция Даръа

В Даръа прибыл очередной гуманитарный груз, доставленный сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. Данная информация была опубликована на Facebook-канале Министерства обороны РФ. Сообщалось, что 500 наборов с продовольствием были распределены среди нуждающихся жителей города Изра, расположенного северо-восточнее административного центра провинции. Напомним, юго-западные территории Сирийской Арабской Республики (САР), в том числе провинции Даръа и Эль-Кунейтра, полностью перешли под контроль правительственной армии во второй половине июля в ходе военной операции «Базальт».

Провинция Ракка

В квартале Саиф Ад-Даула города Ракка снова прошли рейды Отрядов народной самообороны (YPG), в рамках которых были задержаны несколько гражданских лиц, передавало агентство новостей Syrian Network for Human Rights. О том, по какому обвинению попали под арест жители административного центра провинции, до сих пор неизвестно. Родственники заключенных до сих пор не были информированы об их местонахождении. Напомним, повторяющиеся массовые аресты населения нередко становятся причиной антикурдских митингов, которые, в свою очередь, зачастую разгоняются при помощи оружия.

В Ракке была найдена братская могила с телами 15 мирных жителей, передавал на своей странице военный источник (Raqqa_SL). Предполагалось, что они погибли под ударами американской авиации во время битвы за город.

Провинция Хама

В демилитаризованной зоне на севере провинции накануне не утихали столкновения между частями Сирийской арабской армии (САА) и отрядами незаконных бандгрупп. Противники вели взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил сторон. По данным военного источника в сети Twitter (MuhammadAlYunus), в ответ на провокационные удары радикалов правительственные подразделения открыли огонь по зонам их дислокации недалеко от города Мурек, что привело к нейтрализации ряда джихадистов. Также под огнем оказались оборонительные сооружения исламистов в районе населенных пунктов Хасрая, Абу Руайда, Аз-Залакият и Аль-Арбаин, передавал медиапортал Halab Today TV.

Во второй половине дня на севере провинции произошла новая вылазка боевиков. По данным новостного агентства Al Masdar News, силы группировки «Джейш Аль-Изза» попытались проникнуть на позиции сирийских войск в христианском городе Мхарде, однако военнослужащие САА пресекли нападение джихадистов. Отмечалось, что в ходе вооруженного противостояния были ликвидированы по меньшей мере три радикала.

Провинция Эль-Кунейтра

Агентство новостей Al Masdar News передавало, что в западной части провинции Эль-Кунейтра на оккупированных Израилем Голанских высотах произошли стычки между израильскими войсками и группой вооруженных людей. Отмечалось, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по неизвестным в демилитаризованной зоне. Тем не менее никаких сведений о жертвах инцидента до сих пор не поступало. Как известно, в ходе Шестидневной войны 1967 года территорию Голан незаконно заняли силы Израиля, тогда как в 1981 году Тель-Авив в одностороннем порядке провозгласил суверенитет над этим районом. Несмотря на то, что Совбез ООН осудил действия израильских властей с точки зрения международного права, правительство страны оправдывает захват Высот как необходимую меру для обеспечения безопасности своих границ.

Провинция Хасака

На протяжении дня в северной части Хасаки продолжились демонстрации мирного населения против оккупации курдов. Согласно данным Twitter-канала (Bosni94), жители продолжили требовать передачи территорий под контроль сирийского правительства. В связи с усилившимся недовольством со стороны гражданского населения и грядущим наступлением вооруженных сил Турции, «Демократические силы Сирии» (SDF) прибегли к жесту доброй воли, освободив нескольких военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), оказавшихся в плену. Об этом заявлял местный новостной портал Qamishli News Network.

Вечером стало известно о бегстве трех бойцов Отрядов народной самообороны (YPG) из района города Рас Аль-Айн в Турцию. По неподтвержденным данным, дезертиры относились к числу мирных жителей, насильственно завербованных в ряды группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)