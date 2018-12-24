Сирия, 24 декабря. В Ракке была обнаружена братская могила с останками 15 местных жителей. В результате авианалетов коалиции на северо-западе Дейр-эз-Зора был уничтожен мост. Три курдских бойца бежали в Турцию из Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков на юго-востоке Идлиба.

Курды: направили конвой с подкреплениями в район Манбиджа в провинции Алеппо; лишились трех своих бойцов, бежавших в Турцию из Хасаки.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва к юго-востоку от Ракки.

Международная коалиция: разрушила мост в северо-западной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) направили подкрепление к городу Манбидж, в районе которого концентрируются значительные силы протурецких бандформирований, а также армии Турции. Ссылаясь на данные SOHR, информационный портал Al Masdar News обнародовал видеозапись, на которой запечатлен военный конвой, состоящий из нескольких автомобилей с вооруженными курдскими бойцами. Напомним, Турция намеревается приступить к военной операции по зачистке районов на севере Сирии от военного присутствия радикальных группировок курдов в ближайшее время.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о последствиях боевых вылетов ВВС международной коалиции, отмечавшихся в первой половине дня. Стало известно, что в результате бомбардировок коалиционной авиации был разрушен мост, расположенный на северо-западе провинции в районе населенных пунктов Халбия и Залбия. Отмечается, что он связывал территории, подконтрольные «Демократическим силам Сирии» (SDF) и Сирийской арабской армии (САА). Известно, что правительственные подразделения не так давно завершили его реконструкцию. С какой целью были нанесены авиаудары в данном районе, не сообщается. Напомним, последний анклав террористической группировки «Исламское государство» находится в противоположной стороне — на юго-востоке региона. Представители коалиции пока не давали никаких комментариев по поводу произошедшего. Некоторые источники в САА полагают, что авианалет был проведен намеренно, дабы избежать проникновения сил САР на оккупированные курдами территории на восточном берегу реки Евфрат, где находятся основные нефтяные месторождения. По неподтвержденным данным оппозиционного медиапортала Masar Press Agency, несколько военнослужащих САА находились на мосту в момент удара и погибли во время переправы.

Провинция Идлиб

На юго-востоке региона у линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции вновь отмечаются столкновения. По данным новостного агентства Al Manar News, боевики попытались атаковать укрепления правительственных подразделений в районе населенных пунктов Ат-Тамания и Аль-Хувейн, в результате чего понесли потери в живой силе. Это стало очередным случаем нарушения режима тишины в демилитаризованной зоне джихадистами. Напомним, Меморандум о создании буферного района на границах «Большого Идлиба» был подписан 17 сентября представителями РФ и Турции.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (Raqqa_SL) сообщает о том, что в районе Аль-Панорама в административном центре провинции была обнаружена братская могила с останками 15 мирных жителей. По предварительной информации, сирийцы погибли в ходе бомбардировок возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции во время операции по захвату Ракки, завершившейся в октябре прошлого года. Напомним, авиаудары западного альянса привели к гибели тысяч сирийских граждан, которых террористы «Исламского государства» использовали в качестве живого щита.

Тем временем прогремел взрыв недалеко от населенного пункта Абу Хамад на юго-востоке от Ракки. Как передает информационный портал Al Manar News, в результате детонации СВУ погибли как минимум два курдских бойца, проводившие обыски в данном районе. Местные активисты утверждают, что бомба была установлена членами так называемых спящих ячеек ИГИЛ1, которые все еще скрываются в оккупированных курдами районах провинции.

Провинция Хасака

Появилась информация о новом случае бегства бойцов курдских формирований на территорию Турецкой Республики. Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что три члена Отрядов народной самообороны (YPG) покинули ряды группировки и пересекли сирийско-турецкую границу через контрольно-пропускной пункт «Азизия», находящийся вблизи города Рас Аль-Айн на севере Хасаки. Никаких данных о возможных причинах дезертирства курдов пока не поступало. Тем не менее ранее также отмечались подобные примеры. Напомним, многие бойцы попадают в ряды курдских бандгрупп в рамках принудительной мобилизации и сбегают при первой появившейся возможности. Более того, в ноябре прошлого года в Турцию перебрался один из высокопоставленных членов «Демократических сил Сирии» — спикер Талал Сило.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)