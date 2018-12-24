Глава МИД Пакистана встретится с Лавровым 26 декабря
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Москва, 24 декабря. Глава министерства иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши планирует провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым 26 декабря. Об этом сообщили в пакистанском посольстве в России.
Встреча глав двух дипломатических ведомств пройдет в Москве.
«Встреча [состоится] 26 декабря», — сообщили в дипмиссии.
Ранее глава российского МИД рассказал, что ему было бы интересно встретиться с главой внешнеполитического ведомства Российской империи Александром Горчаковым, если бы у него была машина времени.