Глава МИД Пакистана встретится с Лавровым 26 декабря

Москва, 24 декабря. Глава министерства иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши планирует провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым 26 декабря. Об этом сообщили в пакистанском посольстве в России.

Встреча глав двух дипломатических ведомств пройдет в Москве.

«Встреча [состоится] 26 декабря», — сообщили в дипмиссии.

Ранее глава российского МИД рассказал, что ему было бы интересно встретиться с главой внешнеполитического ведомства Российской империи Александром Горчаковым, если бы у него была машина времени.