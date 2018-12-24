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Минобороны в 2019 году завершит перевод боеприпасов в современные арсеналы — Шойгу

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Минобороны в 2019 году завершит перевод боеприпасов в современные арсеналы — Шойгу

Москва, 24 декабря. Министерство обороны России в будущем году завершит перевод всех арсеналов хранения боеприпасов в современные комплексы. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В понедельник министр принимал участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве.

«Мы переводим все наши арсеналы хранения боеприпасов в самые современные комплексы. В 2019 году эту работу завершим», — сказал глава министерства обороны России.

Шойгу также сообщил, что активно продвигается обустройство военных городков. В частности, в самых современных условиях с прошлого года живут военнослужащие первой армии ПВО, охраняющей столичный регион.

Отметим также, что на заседании  Общественного совета при Минобороны РФ Шойгу также рассказал о том, как российские военные очищают Арктику от металлолома.

Автор: Федор Веснин
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