В Госдуме оценили заявление блока Порошенко о разрыве договора о дружбе с РФ

Киев, 24 декабря. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков раскритиковал заявление заместителя председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Сергея Березенко, который назвал разрыв договора о дружбе между Украиной и Россией одним из главных достижений парламента страны.

Если считать шаги, направленные на разрыв отношений и связей, выдающимся достижением, то в таком случае они сделали шаг вперед, заявил депутат. Однако, по его словам, есть «исторический и сегодняшний практический интерес» украинцев и россиян.

«Объективно этот интерес состоит в том, чтобы свое будущее украинцы и русские формировали вместе», — цитирует RT депутата.

По мнению парламентария, сотрудничество между Киевом и Москвой сделало бы два народа значительно сильнее. Он добавил, что сохранение сотрудничества и взаимодействия позволило бы противостоять кризису, который может усиливаться.

В начале сентября украинский президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности о прекращении действия договора о дружбе с Россией. По словам Порошенко, Киев просто не будет продлевать договор. Срок действия договора истекает 1 апреля следующего года.

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин назвал ошибкой решение киевских властей расторгнуть с Россией договор о дружбе.