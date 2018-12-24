«Считайте деньги в собственных карманах»: в РФ ответили на «детский лепет» Киева по Салтыкову

Российский музыкант Виктор Салтыков намерен подать в суд на власти Украины, которые отказались впустить его в страну. Салтыкова не пустили на Украину под предлогом того, что у него якобы нет денежных средств. Певца несколько часов продержали в киевском аэропорту и выдворили обратно. Об этом Салтыков рассказал в своем Instagram.

«Приехал на Украину, в Киев, а меня не пустили, представляете? Я в этом году был уже четыре раза, а в этот раз не пустили, обосновали отсутствием денежных средств. Я не малобюджетный человек, у меня есть средства», — с возмущением написал певец.

Очередной скандал с отказом пустить российского деятеля искусства на Украину прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

«Виктору Салтыкову уже сейчас стоит вручить орден Мужества. Поехал в логово [президента Украины Петра] Порошенко во время военного положения, да еще судиться с киевскими властями теперь будет. Но больше всего меня умиляет формулировка, с которой Виктора не пустили на Украину. Дескать, он бедный, денег у него не хватает! Секундочку, Салтыков весьма состоятельный человек. И, я, конечно, дико извиняюсь, но разве это у Салтыкова не хватило денег Софию Ротару на Новый год заказать? Из-за чего ей, «бедной», пришлось ехать в Казахстан — развлекать тамошнюю публику? А все из-за того, что ни один украинец ее концерт в новогоднюю ночь не смог себе позволить», — с насмешкой отметил блогер.

«Так что, ребята, считайте деньги в собственных карманах и придумывайте более изобретательные формулировки, а то дико смешно слушать ваш детский лепет», — добавил Вадим Манукян.

Советский и российский певец Виктор Салтыков известен как сольный исполнитель и солист групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб».

Ранее Верховная рада Украины одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в нескольких областях страны. Это произошло после провокации, которую устроили корабли военно-морских сил Украины в Керченском проливе. Нарушители были задержаны российскими пограничниками.

Также Порошенко ввел ограничения на въезд на Украину граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Отметим, Салтыков не подпадает под это ограничение — месяц назад ему исполнился 61 год.

Гражданка Украины певица София Ротару, которая ранее демонстративно отказалась приехать в Москву на «Песню года», запрашивает огромные гонорары за новогодние корпоративы, которые украинские заказчики оплатить не в силах. Поэтому Ротару предприняла новогодний «чес» по Казахстану, где, судя по всему, публика оказалась более платежеспособной.